В США устраивают COVID-вечеринки с зараженными коронавирусом. Кто первый заразится – получает деньги

Организаторы специально приглашают инфицированных коронавирусом на вечеринки, чтобы другие могли намеренно заразиться им.

В Алабаме, США, молодые люди устраивают вечеринки, куда приглашают больных COVID-19. Первый посетитель, который заразится, получает денежный приз. Об этом сообщает CNN.

Местные власти обещают прекратить такие мероприятия.

Организаторы специально приглашают инфицированных коронавирусом на вечеринки, чтобы другие могли намеренно заразиться им.

Первый человек, который принесет подтверждение от врача о наличии COVID-19 выигрывает деньги, собранные от продажи билетов на вечеринку.

Член городского совета Соня МакКинстри узнала об этом от пожарных. "Сначала мы думали, что это слухи. Но провели расследование, и врачи подтвердили эту информацию. Я зла, потому что такая серьезная и смертельная вещь воспринимается как должное. Это не только безответственно, но вы еще и можете инфицировать вирусом своих родителей или дедушек и бабушек", – сообщила МакКинстри.

Местные власти говорят, что за последние несколько недель в городе и прилегающих районах произошло "несколько" таких вечеринок. Чиновники уверены, что большинство мероприятий они еще не обнаружили.

Как ранее писал Фокус:

Австралия потребовала международного расследования о происхождении коронавируса. Глава МИД страны заявила, что существует серьезная обеспокоенность по поводу прозрачности Китая в вопросе COVID-19.