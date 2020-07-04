Статистика коронавируса в мире на 4 июля: количество инфицированных перевалило за 11 млн

По состоянию на утро 4 июня в зафиксировано 11 млн 197 278 случаев коронавируса, из них 6 млн 342 850 – выздоровели, а 529 197 – умерли

Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

За минувшие сутки зафиксировано 209 тыс. новых случаев инфицирования.

Первые три строки в антирейтинге стран по распространению коронавируса по-прежнему занимают США. Там всего обнаружили 2 890 588 случаев коронавирусной болезни. С начала пандемии более 132 тысячи человек в США умерли от COVID-19, одновременно 1,2 млн – вылечились.

На втором месте - Бразилия, где с начала пандемии коронавирусной болезнь обнаружили в 1 543 341 человека. Из них от осложнений умерли почти 63 тысячи, а более 978 тысяч - выздоровели.

Третьей по количеству выявленных случаев COVID-19 в мире является Россия - 667 883 инфицированных. С начала пандемии через коронавирусной болезни в РФ умерли 9859 человек выздоровели же - почти 438 тысяч.