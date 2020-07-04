Генеральный секретарь Социалистической партии рабочих в испанском городе Торрелавега Бернардо Бустильо во время онлайн-совещания решил принять душ дома и прошелся абсолютно голым перед веб-камерой.

Видео смотрели его коллеги-политики, журналисты и простые граждане в ходе телеэфира. Ролик опубликовал один из пользователей Twitter.

Конференция началась в восемь утра и сильно затянулась. Около пяти вечера политик понял, что не успеет принять душ, поэтому решил взять ноутбук в ванную комнату, чтобы слышать коллег, пишет The Independent.

Забыв про съемку, он начал мыться и предстал перед публикой в совершенно голом виде.

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Ролик довольно быстро разлетелся по Сети, и политик потерял свою должность. По словам Бустильо, он решил отказаться от карьеры в политике, чтобы не портить репутацию партии.

СМИ уточняют, что в период политической деятельности, испанец подрабатывал инструктором по плаванию. Эта должность осталась за ним, поэтому без средств к существованию он не останется.

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