У Трампа прибавилось конкурентов. Рэпер Канье Уэст объявил, что идет в президенты США

Музыкант официально подтвердил, что собирается включиться в гонку за президентский пост в 2020 году. Такое объявление он сделал в День независимости США

Американский рэпер Канье Уэст подтвердил, что собирается баллотироваться на пост президента США в 2020 году. Об этом сообщает The Guardian.

Музыкант выбрал День независимости США, 4 июля, чтобы объявить о своих намерениях в Twitter, вызвав бурю в соцсети.

"Теперь мы должны реализовать обещание Америки, доверяя Богу, объединяя наше видение и строя наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов", – написал рэпер.

Свой пост он сопроводил изображением флага США, а также хэштегом "2020VISION". Его супруга Ким Кардашьян Уэст, ответила на пост мужа изображением американского флага.

Отмечается, что до начала голосования 3 ноября осталось всего четыре месяца. Пока остается неясным, подал ли Уэст документы для включения его в избирательные бюллетени штатов. Крайний срок добавления независимых кандидатов в избирательные бюллетени еще не прошли во многих штатах.

21-кратного лауреата премии Гремми Уэста поддержал исполнительный директор Tesla Илон Маск.

Британское издание пишет, что если Уэст будет участвовать в гонке, он станет независимым кандидатом, который попытается бросить вызов оппонентам от демократов и республиканцев.

Уэст ранее был известен, как ярый сторонник президента Дональда Трампа. Он со своей женой Ким встречался лично с Трампом в Белом доме. А не так давно, Кардашьян признавалась, что дружба Канье Уэста с Трампом обострила отношения в семье.

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