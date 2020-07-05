Украинцам в Афинах привезли воду и туалетную бумагу, но в отель не отпустили
К задержанным в аэропорту гражданам Украины приехал консул. Пассажирам привезли антисептик, воду и туалетную бумагу, но не разрешили покинуть изолятор в аэропорту
Задержанным в Афинах 17 украинцам консул привез в изолятор антисептик, воду и туалетную бумагу, а авиакомпания Wizz Air передала бутерброды для пятерых своих пассажиров. Об этом сообщает одна из застрявших в Греции украинцев Анна Валевская в Facebook.
"Мне отказали во въезде в Грецию (официальная бумага предоставлена, паспорт забрали). Вместе с другими пассажирами рейсов Wizzair и Ryanair меня поместили в учреждение, которое можно назвать временным общежитием, в котором мы ждем нашего рейса обратно в Украину. Возвращение рейса запланировано на вторник, 7 июля, так что довольно долго ждать", – написала украинка.
По ее словам, украинский консул сообщил пассажирам, что их условия содержания пока являются лучшим решением. Также украинцев предложили купить билеты на более ранние рейсы в другие страны, которые разрешают въезд гражданам Украины, но консул заявил, что пассажиры должны вернуться домой.
Также застрявшим пассажирам не разрешили отправиться в отели, чтобы там дождаться рейса в Украину.
Валевская добавляет, что вместе с ними были также задержаны двое американцев.
"Они прибыли 04.07 примерно в 4 часа вечера из США, и только что улетели на самолете в Канаду (вопрос был решен менее чем за 24 часов). Так технически можно приехать из одной страны и "вернуться" в другую", – пишет пассажирка.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Афинах задержали 17 украинцев, прилетевших несмотря на запрет из-за пандемии. В аэропорту Афин были задержаны 15 взрослых и двое детей из Украины. Пассажиры прилетели в страну и на паспортном контроле были отправлены в полицейский изолятор.
- ЕС огласил список 14 "безопасных" стран, откуда будет пускать туристов. В список, среди прочих, не вошли США, Бразилия, Китай, Россия, а также Украина. Двери ЕС закрыты для туристов из этих стран из-за широкого распространения COVID-19, недостаточного тестирования или ненадежности данных.
- А Криклий рассказал, кто из украинцев сейчас может попасть в страны Евросоюза. В страны ЕС въезд пока разрешен дипломатам и украинцам, которые имеют рабочие или учебные контракты, вид на жительство в ЕС, а также тем, кто транзитом следуют через ЕС, и морякам, которые направляются на корабль.