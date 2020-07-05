Украинцам в Афинах привезли воду и туалетную бумагу, но в отель не отпустили

К задержанным в аэропорту гражданам Украины приехал консул. Пассажирам привезли антисептик, воду и туалетную бумагу, но не разрешили покинуть изолятор в аэропорту

Задержанным в Афинах 17 украинцам консул привез в изолятор антисептик, воду и туалетную бумагу, а авиакомпания Wizz Air передала бутерброды для пятерых своих пассажиров. Об этом сообщает одна из застрявших в Греции украинцев Анна Валевская в Facebook.

"Мне отказали во въезде в Грецию (официальная бумага предоставлена, паспорт забрали). Вместе с другими пассажирами рейсов Wizzair и Ryanair меня поместили в учреждение, которое можно назвать временным общежитием, в котором мы ждем нашего рейса обратно в Украину. Возвращение рейса запланировано на вторник, 7 июля, так что довольно долго ждать", – написала украинка.

По ее словам, украинский консул сообщил пассажирам, что их условия содержания пока являются лучшим решением. Также украинцев предложили купить билеты на более ранние рейсы в другие страны, которые разрешают въезд гражданам Украины, но консул заявил, что пассажиры должны вернуться домой.

Также застрявшим пассажирам не разрешили отправиться в отели, чтобы там дождаться рейса в Украину.

Валевская добавляет, что вместе с ними были также задержаны двое американцев.

"Они прибыли 04.07 примерно в 4 часа вечера из США, и только что улетели на самолете в Канаду (вопрос был решен менее чем за 24 часов). Так технически можно приехать из одной страны и "вернуться" в другую", – пишет пассажирка.

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