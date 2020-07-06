ФСБ обвинила бывшего украинского футболиста в "шпионаже", ему грозит до 20 лет тюрьмы

Мужчина был задержан в Москве еще в октябре прошлого года. Тогда российское следствие обвиняло его в контрабанде и незаконном перемещение через госграницу РФ.

Федеральная служба безопасности РФ обвинила бывшего украинского футболиста Василия Василенко в "шпионаже в пользу Украины".

В середине июня срок ареста 53-летнего Василенко был продлен до 24 сентября, пишет агентство Интерфакс.

Из картотеки дел Мещанского суда Москвы, где рассматривается дело, следует, что статья "шпионаж" появилась в производстве после марта 2020 года. Таким образом, украинцу грозит до 20 лет заключения.

По данным СМИ, подробности дела также не разглашаются в связи с тем, что материалы дела содержат гриф "секретно", а расследованием занимается московское управление ФСБ.

Василий Василенко – бывший футболист, гражданин Украины. Родился в 1967 году, с 1992-го по 2001 год выступал в качестве защитника в нескольких футбольных командах, в частности Дружба (Бердянск) и, по данным СМИ, Торпедо (Мелитополь), а также Таврия (Новотроицкое).

Как ранее сообщал Фокус:

28 декабря 2018 года в Москве сотрудники ФСБ РФ задержали гражданина США Пола Уилана якобы "при проведении шпионской акции". Возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ "шпионаж".

Суд в Москве 15 июня приговорил американца Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в шпионаже.