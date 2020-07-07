Суду не нравится план Bayer по выплате $10 млрд пострадавшим от гербицида Roundup

Федеральный судья в США раскритиковал план химического концерна Bayer по урегулированию претензий потребителей, пострадавших от гербицида Roundup, и выплате им $10 млрд компенсации.

Судья усомнился в обоснованности и справедливости предложенного урегулирования и намерен его отклонить, сообщило Bloomberg.

План урегулирования претензий потребителей Bayer представил в конце июня. Концерн сообщил, что ему удалось достичь договоренности об урегулировании около 125 тысяч исков, выплатив пострадавшим $9,6 млрд компенсации в рамках уже поданных исков.

Bayer также представил суду план урегулирования аналогичных претензий, которые могут быть поданы в будущем (по оценкам, их не менее 30 тысяч). Этот план предполагает выплату более $150 млн в обмен на согласие не подавать иски в течение четырех лет. Кроме того, Bayer предложил создать совет из пяти экспертов, который в рамках рассмотрения коллективных исков будет вместо жюри присяжных решать, является ли Roundup канцерогеном. От выводов этого совета будет зависеть, смогут ли потенциальные истцы предъявлять компании претензии, участвуя в коллективных исках.

Однако судья считает, что "вряд ли можно считать законной передачу принятия решения по вопросу причинно-следственной связи (то есть способен ли Roundup вызывать рак и в какой дозе) от судей и присяжных группе ученых".

Судья также сомневается: "Имея дело с областью, в которой наука может еще развиваться, насколько это уместно – закреплять решение, принятое группой ученых, для всех будущих случаев?" Мол, через несколько лет наука может заявить, что Roundup не вызывает рака, а потом новые исследования могут доказать, что он вызывает рак.

24 июля судья "предварительно склонен отклонить" предложенный Bayer план.

Представитель концерна заявил, что они будут готовить свои возражения.

Акции Bayer AG после появления заявления судьи, в торгов на Франкфуртской бирже упали на 6,5%. Это максимальное падение после 23 марта.

Напомним, готовящееся соглашение должно положить конец дорогостоящему судебному разбирательству, которое Bayer получил в "наследство" от американской компании Monsanto, приобретенной им в 2018 году. Она запатентовала как гербицид в 1970 году вещество глифосат. На рынке оно появилось под названием Roundup в 1974 году. Сейчас патент на него истек, и гербициды на основе глифосата выпускаются в мире под разными наименованиями.

Глифосат занимает первое место в мире среди гербицидов по объемам производства и применения.

В марте 2015 года Международное агентство по изучению рака Всемирной организации здравоохранения, основываясь на данных эпидемиологических и экспериментальных исследований, обнародовало заключение, в котором содержится вывод о том, что глифосат является "возможным канцерогеном для человека".

В ноябре 2015 года Европейское агентство по безопасности продуктов питания опубликовало доклад, в котором заключило, что "вещество вряд ли генотоксично или представляет канцерогенную опасность для человека".

Споры об опасности глифосата продолжаются. Он разрешен к использованию в Европейском союзе до декабря 2022 года.