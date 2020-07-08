Но это не точно. ВОЗ заявила, что воздушную передачу коронавируса нельзя исключать

В организации ответили на отрытое письмо 239 ученых с призывом пересмотреть рекомендации по борьбе с коронавирусом

ВОЗ признала, что появляются свидетельства того, что коронавирус может распространяться с крошечными аэрозольными каплями в воздухе. Об этом сообщает ВВС.

Технический руководитель ВОЗ по профилактике инфекций и борьбе с ними Бенедетта Аллегранци подтвердила, что передачу коронавируса по воздуху нельзя исключать в людных, закрытых и плохо проветриваемых помещениях.

Если передача COVID-19 по воздуху будет окончательно подтверждена, то это может повлиять на эпидемиологические рекомендации для помещений.

Заявление от ВОЗ было сделано после того, как более 200 ученых обвинили организацию в недооценке возможности воздушной передачи коронавируса. До настоящего времени ВОЗ заявляла, что вирус передается через большие капли, когда люди кашляют или чихают.

"Мы хотели, чтобы они признали доказательства. Это определенно не нападение на ВОЗ, а научные дебаты. Мы чувствовали необходимость предать гласности результаты, так как они (ВОЗ, – ред.) отказывались слышать доказательства после многих разговоров с ними", – говорит один из подписантов открытого письма ВОЗ, химик из Университета Колорадо.

Другой подписант – профессор Бенджамин Каулинг из Гонконгского университета сказал, что обнаруженное учеными имело "важные последствия".

"В медицинских учреждениях, если аэрозольные капли представляют риск, медработники должны пользоваться самыми лучшими средствами защиты. ВОЗ же заявляла, что одна из причин, по которой ей не хотелось говорить о передаче вируса по воздуху объясняется тем, что такого количества специализированных масок недостаточно во многих странах мира", – добавил Каулинг.

Чиновники ВОЗ предупредили, что появившиеся доказательства являются предварительными и требуют дальнейшей оценки.

Аллегранци отметила, что передачу вируса по воздуху нельзя исключать в "переполненных, закрытых, плохо проветриваемых условиях, которые были описаны".