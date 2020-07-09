Главный инфекционист США заявил, что мир все еще находится в начале пандемии коронавируса

Он считает, что если страны мира не будут принимать скоординированные меры, коронавирус будет активно распространяться еще несколько месяцев.

Мир продолжает находиться на начальном этапе пандемии коронавируса. Об этом сказал американский инфекционист, главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом в США Энтони Фаучи в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

"Мы видим крупные вспышки заболевания в Бразилии, ЮАР, в Азии. Это говорит о том, что мы пока находимся в начале глобальной пандемии, которая, очень вероятно, усилится", – считает Фаучи

Он добавил, что если страны мира не будут принимать скоординированные меры для сдерживания пандемии, коронавирус будет активно распространяться еще несколько месяцев.

Фаучи также считает, что вспышку коронавируса в США пока не удалось взять под контроль. "Плохо то, что некоторые штаты начали действовать слишком быстро в том, что касается ослабления ограничений. Многие люди, в особенности молодежь, нарушают рекомендации. В результате мы видим рост числа инфицированных в Калифорнии, Аризоне, Флориде и Техасе", – пояснил он.

Напомним, по состоянию на утро 9 июля в мире зафиксировано 12 166 688 случаев коронавируса при 552 046 летальных исходах и 7 064 772 выздорвевших от COVID-19. Первую строку антирейтинга стран по распространению коронавируса с большим отрывом удерживают США – 3 158 932 случая и 134 862 летальных исхода. Следом идут Бразилия (1 716 196 – 68 055) и Индия (769 052 – 21 144).