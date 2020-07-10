Мэр Нью-Йорка с протестующими нарисовал "Black Lives Matter" у здания Trump Tower

Гигантская желтая надпись перед центром бизнес-империи президента США появилась после того, как он осудил подобные намерения протестующих

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио вместе с протестующими нарисовал большую надпись "Black Lives Matter" перед входом в Trump Tower – центром бизнес-империи президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Guardian.

Надпись появилась через неделю после того, как Трамп возмутился в Twitter из-за намерения протестующих.

На акцию де Блазио пришел со своей супругой Кирлан Маккрей, а также известным борцом за гражданские права преподобным Ал Шарптоном. Во время акции перед Trump Tower участники скандировало: "Чьи улицы? Наши улицы!".

"Нет более американского и патриотического заявления, чем "Black Lives Matter", потому что нет Америки без Черной Америки. Мы признаем правду о себе как об американцах, говоря "Black Lives Matter". Мы исправляем ошибки", – заявил мэр-демократ во время акции.

Еще в прошлом месяце мэр Нью-Йорка заявил о своих намерениях написать надпись перед Trump Tower и в других местах в городе. В свою очередь, Дональд Трамп написал в Twitter, что лозунг очернит "эту роскошную авеню" и "еще больше разозлит New York's Finest", имея в виду полицейское управление Нью-Йорка.

Вашингтон, округ Колумбия, был первым американским городом, в котором появилась гигантская желтая надпись "Black Lives Matter". Ее протестующие вместе с мэром Мюриел Баузер нарисовали на улице, ведущей к Белому дому.

Как известно, ранее Трамп жил в Trump Tower, прежде чем вступил в должность президента, с тех пор он редко появляется в своем здании. В прошлом году он сменил официальное место жительства с Нью-Йорка на Флориду. Но центр его бизнес-империи все еще находится в Нью-Йорке, в Trump Tower.

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