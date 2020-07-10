В Западном Ванкувере (Канада) полицейские ищут водителя, который на своем автомобиле проехал по пешеходному переходу цвета радуги и оставил на нем следы шин. Местная полиция увидела в этом "акт ненависти" по отношению к ЛГБТ.

Об этом сообщается на сайте канадской полиции.

Отмечается, что во вторник, 7 июля, в 16:04 сотрудники полицейского участка услышали громкий и продолжительный визг шин снаружи. Когда офицеры присмотрелись, они увидели, что кто-то только что оставил следы от шин на участке пешеходного перехода, покрашенный в цвета радуги – один из символов ЛГБТ.

Автомобиль Ford Mustang покинул район на высокой скорости.

"По какой-то причине этот человек решил совершить акт ненависти на пешеходном переходе, который означает полную противоположность", – сказал полицейский Кевин Гудмурфи.

Теперь полицейские ищут злоумышленника, и просят любого, у кого есть информация о нем, связаться с полицией Западного Ванкувера.

Также полицейские пообещали отмыть следы шин, но если не получится, то повторная покраска будет стоить 2 тысячи долларов. Такой же штраф грозит злоумышленнику, если его найдут.

Ранее глава "Союза женщин России" Екатерина Лахова пожаловалась президенту Владимиру Путину на "радужную рекламу". По ее мнению, таким образом россиян с детства приучают к ЛГБТ-символике.