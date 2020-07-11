Маски сделаны по всем стандартам защитных изделий. А бриллианты и золотые вставки можно снять по желанию клиента и изготовить из них другие украшения.

Ювелирный магазин в индийском городе Сурат (штат Гуджарат) на фоне пандемии коронавируса начал продажи защитных масок, украшенных бриллиантами. Цена такого гламурного средства защиты от инфекции – от 2 до 5 тысяч долларов.

Об этом сообщает агентство ANI.

Владелец магазина Дипак Чокси рассказал, что идея продавать маски с бриллиантами возникла у него, когда после снятия карантина к нему в магазин пришел человек в поисках каких-либо оригинальных и дорогих масок для жениха и невесты на время брачной церемонии.

"Тогда мы поручили нашим дизайнерам сделать маски, которые тот клиент и купил. После этого мы изготовили широкую линейку таких масок... Есть маски из желтого и белого золота, украшенные россыпью бриллиантов, их стоимость – от 2000 до 5000 долларов", – сообщил владелец магазина.

Он уверяет, что маски сделаны по всем нормам и стандартам защитных изделий. А бриллианты и золотые вставки можно снять по желанию клиента и изготовить из них другие украшения.

Ранее в Индии мужчина заплатил около 4 тыс. долларов США за маску для лица, сделанную по специальному заказу из золота. Индийский предприниматель Шанкара Курхаде решил защититься от коронавируса, который бушует в стране, с помощью необычной маски. Курхаде носит золотую маску для лица весом 60 г. На изготовление такой маски ушло 8 дней.

В Индии более 820 тысяч зараженных коронавирусом, из них более 22 тысяч погибли.