В Египте от коронавируса умер журналист, задержанный за "ложные новости" о COVID-19

65-летний Мохамед Монир заразился в тюрьме. Власти обвинили его в распространении фейковых новостей после интервью запрещенной в стране "Аль-Джазире".

Известный египетский журналист Мохамед Монир умер от коронавируса после того, как был задержан властями по обвинению в распространении ложных новостей о COVID-19. Об этом сообщает The Guardian.

65-летний Монир заразился коронавирусом в изоляторе временного содержания. Журналиста освободили после того, как он заболел. По данным Комитета по защите журналистов, Монир скончался в каирской больнице.

Группа правозащитников также заявила, что даже кратковременные задержания на фоне пандемии коронавируса равносильны смертному приговору. Отмечается, что пандемия может распространяться незамеченной в египетских тюрьмах, которые славятся своей переполненностью.

Монир был арестован и доставлен в каирский тюремный комплекс Тора в прошлом месяце после того, как выступил на канале "Аль-Джазира", который был запрещен правительством Египта.

После свержения в 2013 году президента Мухаммеда Мурси, власти запретили сеть "Аль-Джазира", обвиняя ее в сотрудничестве с врагами Египта.

Когда стало известно об интервью Монира на "Аль-Джазире", прокуратура задержала журналиста на две недели по обвинению в распространении фейковых новостей, присоединении к террористической группе и неправомерном использовании соцсетей.

У Монира был диабет и высокое кровяное давление. После его освобождения из-под стражи, состояние журналиста начало быстро ухудшаться, тогда он узнал, что заразился коронавирусом. На прошлой неделе Монир записал видео в Facebook, на котором было видно, что журналисту тяжело дышать.

Правозащитные организации неоднократно призывали президента Египта освободить тысячи политических заключенных из-за пандемии коронавируса. Но египетские власти продолжали арестовывать журналистов и врачей, которые критиковали действия правительства по борьбе с коронавирусом.

Недавно в Техасе умер 30-летний мужчина, посетивший "COVID-вечеринку". Незадолго до своей смерти пациент с COVID-19 признался, что допустил ошибку, считая, что коронавирус является вымышленным.