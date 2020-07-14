Следствием пандемии COVID-19 станет рост числа смертей от малярии, туберкулеза и ВИЧ, – исследование

Из-за перегруженности национальных систем здравоохранения борьбой с коронавирусом, смертность от других опасных болезней может резко вырасти.

Группа ученых Университетского колледжа Лондона, провела исследование и моделирование, результаты которых опубликованы в журнале The Lancet. Они считают, что в ближайшие пять лет смертность от малярии, ВИЧ и туберкулеза в странах с низким и средним уровнем дохода может значительно вырасти из-за того, что сейчас системы здравоохранения этих стран перегружены из-за пандемии коронавируса.

Число смертей от малярии вырастет на 36%, ВИЧ – на 10%, туберкулеза – на 20%. Таким образом пандемия COVID-19 и меры, принятые для борьбы с ней, могут обнулить успехи, достигнутые в последние два десятилетия в борьбе с этими болезнями.

Ученые считают, что для недопущения подобного крайне важно сохранить хотя бы базовую систему помощи и не прекращать профилактическую работу.

Для получения результатов ученые использовали математическое моделирование. В его основу были положены четыре сценария возможных ответов на пандемию COVID-19: никаких действий, смягчение в течение 6 месяцев, подавление в течение 2 месяцев или подавление в течение 1 года. Также они использовали известные модели передачи ВИЧ, туберкулеза и малярии, накладывая на них ослабления действий системы здравоохранения из-за пандемии.

Исследование финансировали Фонд Билла и Мелинды Гейтс, Wellcome Trust, Департамент международного развития Великобритании и Совет медицинских исследований.

Согласно статистике, сейчас от малярии, ВИЧ и туберкулеза ежегодно умирают около 2,6 млн человек. При этом с 2000 года удалось добиться сокращения вдвое числа смертей от малярии и ВИЧ. Кроме того, с 2000 по 2015 год была предотвращена смерть 49 млн человек благодаря своевременной диагностике и лечению туберкулеза.

Напомними, в мире по состоянию на 14 июля количество случаев инфицирования коронавирусом составляет 13 234 687, 575 466 человек скончались, а 7 695 922 – выздоровели.