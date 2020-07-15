После удара состав с людьми сошел с рельсов.

В Чехии недалеко от Праги столкнулись пассажирский и грузовой поезда. Пострадали более 30 пассажиров, один человек погиб. Об этом сообщает Czech News Agency.

Отмечается, что пассажирский поезд въехал в стоящий грузовой состав. После удара состав с людьми сошел с рельсов.

Жертвой аварии стал 40-летний машинист пассажирского поезда. Коллеги называют погибшего машиниста опытным специалистом, который недавно вернулся из отпуска.

По данным спасателей, 4 человека получили серьезные ранения, 31 пассажир – легкие ранения. Среди раненых 8 несовершеннолетних, сообщает Aktualne.

Причина аварии пока не установлена. Хотя в полиции допускают, что водитель пассажирского поезда не заметил сигнал остановки.

В настоящее время железнодорожные пути, соединяющие Прагу с востоком Чехии, закрыты.

В прошлом году в восточной части Чехии столкнулись два поезда, один из которых пассажирский. Инцидент произошел неподалеку от населенного пункта Ронов-над-Доубравоу, где столкнулись пассажирский поезд OS 15912 и грузовой поезд. Авария произошла между одноименной станцией Ронов-над-Доубравоу и Жлеби. Также недалеко от Барселоны, что в Испании, произошло лобовое столкновение двух пассажирских поездов.