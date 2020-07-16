Статистика коронавируса в мире на 16 июля: 13,6 млн случаев COVID-19 и 586 тыс. смертей

За все время в мире зафиксировано 8,1 млн случаев выздоровления от COVID-19

В мире по состоянию на 16 июля зафиксировано 13 692 609 случаев инфицирования коронавирусом при 586 839 летальных исходах и 8 148 524 случаях выздоровления. Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

Первые три строки антирейтинга по распространению коронавируса занимают США (3,6 млн случаев и 140 тыс. смертей), Бразилия (1,9 млн случаев и 75 тыс. смертей) и Индия (970 тыс. – 24,9 тыс.).

Замыкает "топ" Британия с 291 тыс. заболевших и 45 тыс. летальных исходов.

Наименьшее количество смертей в первой десятке остается за Южно-Африканской республикой – 4 453. Отметку в 10 тыс. летальных исходов также не преодолело Чили (7 186).