Статистика коронавируса в мире на 17 июля: новый суточный антирекорд заболеваемости

За сутки выявили более 254 тысяч заболевших.

В мире по состоянию на 17 июля зафиксировано 13 946 637 случаев инфицирования коронавирусом при 592 677 летальных исходах и 8 277 741 случаях выздоровления. Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

Всего за сутки в мире выявили более 254 тысяч заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее – около 234 тысяч). Это новый антирекорд суточной заболеваемости в мире.

За это время в США подтвердили 73 тысяч новых больных, в Бразилии – почти 44 тысячи, в Индии –35,5 тысяч, в Южной Африке – более 13 тысяч, в Колумбии – 8 тысяч, в России – 6,4 тысяч, в Мексике – более 6 тысяч.

В этот же день от осложнений коронавируса умерли 5 736 человек. В частности, в Бразилии зафиксировали 1299 смертей, в США – 962, в Индии – 680, в Мексике – 579, в Южной Африке – 216.

За истекшие сутки в Китае выявлены 15 новых случаев заражения коронавирусом: 10 больных в активной форме и пять бессимптомных.

14 случаев "импортированы", один инфицированный в активной форме обнаружен внутри страны.

В мире по состоянию на 16 июля было зафиксировано 13 692 609 случаев инфицирования коронавирусом при 586 839 летальных исходах и 8 148 524 случаях выздоровления.