Из фойе Белого дома по распоряжению Трампа убрали портреты Клинтона и Буша-младшего, – СМИ

Трамп называл Клинтона "плохим президентом", а Буша-младшего – "глупым", писал в своей книге Джон Болтон.

В США из фойе Белого дома по распоряжению Дональда Трампа убрали портреты двух бывших глав государства: 42-го президента Билла Клинтона и 43-го президента Джорджа Буша-младшего.

Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, их заменили портретами президентов-республиканцев Уильяма Маккинли и Теодора Рузвельта.

Еще в первой декаде июля портреты Клинтона и Буша-младшего висели в главном фойе и президент США Трамп мог видеть их ежедневно, спускаясь по лестнице. Сейчас же их переместили в редко используемое помещение старой столовой.

Традиционно, отмечает CNN, портреты последних президентов США должны занимать самое видное место в Белом доме, чтобы они были видны гостям во время официальных церемоний. Тем не менее портрет Барака Обамы в резиденции так и не появился, что свидетельствует "о напряженных отношениях между 44-м и 45-м президентами".

CNN полагает, что портреты Клинтона и Буша-младшего убрали по просьбе Трампа.

Экс-советник Трампа Джон Болтон писал в своей книге, что Трамп "презирал" обоих.

Тот пишет, что Дональд Трамп называл Клинтона "плохим президентом", а Буша-младшего – "глупым".

Автор скандальной книги о Трампе ранее заявил, что нынешний глава Белого дома не имеет последовательной стратегии и не видит разницы между собственными интересами и интересами США.

Дональд Трамп заявил, что мемуары его бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона представляют собой сборник лжи и выдуманных историй. По мнению главы Белого дома, своей книгой Болтон пытается отыграться за то, что его уволили, как "больного щенка".