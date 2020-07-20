В Польше задержали Новака, экс-главу Укравтодора

Его подозревают в коррупции, управлении организованной преступной группой и отмывании денег.

Антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта Польши, бывшего главу "Укравтодора" Славомира Новака. Об этом сообщил пресс-секретарь министра-координатора специальных служб Польши Станислав Зарин.

В официальном сообщении говорится, что в Гданьске задержан "бывший министр транспорта Славомир Н. по подозрению в управлении организованной преступной группой". Вместе с ним задержали также Дариуша С., бывшего командира спецподразделения "GROM" и предпринимателя из Гданьска Яцека П.

Районная прокуратура в Варшаве сообщила об аресте Новака по подозрению в коррупции, управлении организованной преступной группой и отмывании денег. Как сообщил пресс-секретарь прокуратуры Мирослав Чир, арест является результатом международного расследования, проведенного совместной группой прокуроров из Польши и Украины при содействии украинской антикоррупционной службы НАБУ.

Следователи говорят, что такая группа была создана из-за "трансграничного характера деятельности организованной преступной группы".

По данным прокуратуры, Новаку должны предъявить шесть обвинений, относящихся к периоду, когда он руководил "Укравтодором".

Как сообщают в Польше, Новак в ноябре 2013 года подал в отставку с должности министра транспорта, строительства и морской экономики. Он занимал эту должность с ноября 2011 года.

Увольнение было связано с просьбой прокурора отказаться от своего парламентского иммунитета из-за сомнений в отношении его декларации о собственности, в которой министр не указал часы, стоимостью несколько тысяч злотых.

В октябре 2016 года Новак стал руководителем "Укравтодора". В сентябре 2019 года министр инфраструктуры Владислав Криклий объявил, что Новак подал в отставку.