"Путин, помоги Кукуевке". Жители деревни написали картошкой в поле воззвание к президенту РФ

Жители деревни требуют от Путина решить проблемы с правами на жилье

Жители деревни Кукуевка в Курской области выложили обращение к президенту России Владимиру Путина на картофельном поле. Таким способом местные жители решили привлечь внимание к их проблеме с жильем.

Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

С января 2018 года в поселке прекратилась выдача разрешений на стройку, к тому моменту в поселке уже было продано 2 тысячи участков и построено 550 домов.

Местные жители не имеют возможности достроить свои дома, зарегистрировать уже построенные и прописаться в них.

Кроме того, в поселке из-за юридических сложностей нет ни дорог, ни газа.

"Мы обращались во всевозможные инстанции, государственные структуры, но оказались в правовом тупике. Мы просто не можем реализовать свои конституционные права на жилье!", – сказано в видеоролике.