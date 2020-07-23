Байден должен пройти тест на интеллект, потому что США требуется "острый" лидер, – Трамп

Джо Байдену 77 лет, и Дональд Трамп считает, что он слишком стар, чтобы баллотироваться на пост президента страны.

Трамп считает, что Байден, предполагаемый кандидат в президенты от Демократической партии "в некотором смысле обязан" пройти тот же самый когнитивный тест, который недавно прошел сам Трамп. Это нужно потому, что президентство требует "выносливости" и "психического здоровья". Об этом он заявил в интервью Fox News.

Сам Трамп прошел этот тест после сообщений СМИ, ставящих под сомнение его умственные способности.

К числу когнитивных способностей человека обычно относят: логику, способность принимать решения, память, внимание, воображение, чувства.

Трамп также использовал аргумент, что Байдену 77 лет (на три года старше Трампа), и он слишком стар, чтобы баллотироваться на пост президента.

В интервью президент США также дал оценку интеллектуальным способностям своих коллег, возглавляющих другие страны. "Насколько я мог судить, у председателя Си Цзиньпина острый ум, у президента Путина – тоже, у турецкого лидера Эрдогана тоже. Среди тех, с кем приходится иметь дело, несообразительных нет", – заметил Трамп.

Напомним, в предвыборной борьбе Трампу приходится противостоять не только Байдену но и коронавирусу. На днях он заявил, что ситуация с коронавирусом в Соединенных Штатах, вероятно, станет еще хуже чем сейчас, прежде чем начнет улучшаться.

Еще одна его головная боль - непрекращающиеся беспорядки. Трамп заявил, что направляет дополнительные федеральные силы для борьбы с преступностью в американских городах. "Мы будем каждый день работать над восстановлением общественной безопасности, защитой детей нашей страны и привлечением к ответственности насильственных преступников", – сказал он на брифинге.