Китай отправляет в США ученых для шпионажа, одного из них укрывает посольство, – ФБР

Прокуроры утверждают, что в стране тайно действует сеть китайских военных ученых, которые прибывают в США под ложными предлогами.

В Федеральном бюро расследований США заявили, что китайский ученый, подозреваемый в мошенничестве с визами и сокрытии связей с военными, прячется в консульстве Китая в Сан-Франциско, сообщает ВВС.

В США считают, что инцидент является частью масштабной китайской программы по тайной отправке своих военных ученых в страну.

В судебных документах прокуратуры в федеральном суде Сан-Франциско говорится, что обвиняемая по имени Хуан Тан была исследователем в области биологии в Калифорнийском университете в Дэвисе.

Во время беседы с агентами ФБР в прошлом месяце она утверждала, что не имеет никаких связей с китайскими военными. Однако в рамках расследования были найдены фотографии подозреваемой в военной форме Китая. Во время обыска дома у китаянки нашли также и другие доказательства связей ученой с Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

"После разговора с ФБР и обыском в доме Тан отправилась в китайское консульство в Сан-Франциско, где, по мнению ФБР, находится и по сей день. Как показывает дело Тан, китайское консульство в Сан-Франциско предоставляет убежище для члена НОАК, чтобы он мог избежать судебного преследования в США", – пишет издание Axios со ссылкой на документы.

По словам прокуроров, это не единичный случай, а, "похоже, является частью программы, осуществляемой НОАК" для отправки военных ученых в США под ложным предлогом.

В документе также упоминается, что в последние недели в Калифорнии были арестованы два других ученых, которые лгали о своих связях с военными.

Напомним, США потребовали от Китая закрыть свое консульство в Хьюстоне, штат Техас. Требование со стороны США было сделано после того, как было опубликовано видео того, как неустановленные лица жгли бумаги в мусорных баках во дворе здания консульства.