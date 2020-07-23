Трамп и Путин обсудили по телефону ядерную программу Ирана и юбилей полета "Союз – Аполлон"

В Кремле назвали разговор двух президентов "конструктивным и содержательным".

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели в четверг, 23 июля, телефонный разговор, который в Кремле назвали "конструктивным и содержательным". Об этом сообщила пресс-служба президента РФ.

Стороны обсудили "проблематику стратегической стабильности и контроля над вооружениями с учетом особой ответственности России и США за поддержание международного мира и безопасности".

Кроме того, Трамп и Путин коснулись ситуации вокруг иранской ядерной программы. Оба согласились, что для поддержания региональной стабильности и режима ядерного нераспространения необходимы коллективные усилия двух сторон.

Лидеры также обменялись поздравлениями в связи с 45-летием орбитального полета в рамках совместной программы "Союз – Аполлон", когда космонавты СССР и астронавты США впервые провели совместную стыковку своих космических кораблей.

Путин и Трамп договорились "о продолжении контактов на различных уровнях".

На сайте Белого дома, на данный момент, информации о беседе двух президентов нет.

Отметим, президент Трамп нередко хорошо отзывался о Путине, называя его "прекрасным парнем". А в 2017 году отчитал тогдашнего советника по нацбезопасности Майкла Флинна, а также других сотрудников своего штаба за то, что те не соединили его Путиным, когда тот звонил в Белый дом.