Статистика коронавируса в мире на 24 июля: число новых случаев остается рекордно высоким

За минувшие сутки в мире выявили 276 тысяч заболевших COVID-19, сутками ранее было 280 тысяч.

В мире по состоянию на утро 24 июля зафиксировано 15 654 649 случаев инфицирования коронавирусом при 636 479 летальных исходах и 9 535 641 случае выздоровления. Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

Всего за минувшие сутки в мире выявили 276 тысяч заболевших коронавирусной инфекцией.

Коронавирус обнаружен в 213 странах и территориях.

США продолжают лидировать в мире по размаху заболевания: выявлено 4 169 991 заболевший (рост за сутки – 69 116), скончались 147 333 (рост за сутки – 1 150), излечились 1,98 млн. Ситуация с заболеваемость сутки в стране немного улучшилась.

В Бразилии число инфицированных достигло 2 289 951 (рост за сутки – 58 080), умерли 84 207 (рост за сутки – 1 317), вылечены 1,57 млн. Размах эпидемии в стране не уменьшается.

На третьем месте по количеству заболевших остается Индия, где за минувшие сутки число больных выросло с 1 239 684 человек до 1 288 130 при 30 645 летальных исходах (плюс 755) и 818 тыс. выздоровевших. По суточному приросту заболевших Индия уступает только США и Бразилии.

По числу смертей за сутки антилидер – Бразилия, за ней идут США и Индия.

По количеству проведенных тестов на COVID-19 с большим отрывом продолжает лидировать Китай – 90,4 млн. Далее идут США – 51,6 млн и Россия – 26,0 млн.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что при реалистичном сценарии люди начнут получать вакцину не раньше первой половины следующего года, – сказал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.