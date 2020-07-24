American Airlines ради антикризисного кредита заложила собственный бренд и слоты в аэропортах

Авиакомпания взяла у банка Goldman Sachs кредит в $1,2 млрд, чтобы справиться с последствиями пандемии COVID-19.

Крупнейшая американская авиакомпания представила финансовый отчет за второй квартал этого года. Она завершила его с чистым убытком в $2,1 млрд, а за первое полугодие убыток достиг $4,3 млрд.

Доход от перевозок пассажиров в первом полугодии составил 57,5% от аналогичного показателя 2019-го, а от перевозки грузов – 36,9%.

"Это был один из самых сложных кварталов в истории Америки, – сказал председатель правления и главный исполнительный директор American Airlines Даг Паркер. – COVID-19 и вызванная им остановка экономики США привели к серьезным нарушения мирового спроса на авиаперевозки".

Чтобы справиться с тяжелым финансовым положением, компания заключила соглашение с Goldman Sachs о предоставлении кредита на $1,2 млрд. В залог она отдала банку торговую марку American Airlines, доменное имя aa.com, а также слоты в аэропортах Нью-Йорка и Вашингтона.

Слот в аэропорту – это время, которое выделено авиакомпании для прилета и вылета ее самолетов. В загруженных аэропортах это очень дефицитный и потому ценный ресурс.

Динамика курса акций American Airlines

American Airlines отмечает, что во втором квартале она теряла в среднем по $55 млн наличных в день. Причем в апреле потери достигали $100 млн в день.

Два других крупных американских перевозчика, Delta Airlines и United Airlines ранее сообщили о потерях $43 млн и $40 млн в день соответственно.

"Впереди много неопределенности, но мы по-прежнему уверены, что выйдем из этого кризиса более гибким и эффективным, чем были когда-либо прежде", – заверяет Паркер.

Напомним, 21 июля ряд авиакомпаний призвали ЕС и США создать совместную систему тестирования пассажиров, чтобы снова разрешить трансатлантические перелеты. Среди подписантов обращения: British Airways, American Airlines, United Airlines, Lufthansa. "Учитывая важность трансатлантических перелетов для глобальной экономики и экономического восстановления нашего бизнеса, мы считаем, что критически важно найти способ снова открыть авиаперелеты между США и Европой, - отмечается в письме.