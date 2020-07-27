Во Вьетнаме эвакуируют 80 тысяч туристов из-за трех случаев коронавируса

Из города Дананг во Вьетнаме эвакуируют 80 тыс. туристов из-за трех подтвержденных случаев коронавируса, сообщает CNN.

Вьетнамские власти пытаются пресечь потенциальную новую вспышку COVID-19 после того, как в стране был зафиксирован первый случай инфицирования человека внутри страны. Заразившимся оказался 57-летний местный житель, который не покидал страну и город в течение последнего месяца.

По данным Минздрава Вьетнама, два других случая были зафиксированы на следующий день после обнаружения первого.

После этого, премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук потребовал увеличить отслеживание контактов и провести масштабное тестирование в городе. В понедельник, 27 июля, правительство приняло решение начать эвакуацию 80 тыс. человек из Дананга, что займет четыре дня.

Городе Дананг является популярным курортом среди местных и иностранных туристов, которые стекаются к белым песчаным пляжам города. В 2019 году курорт принял около 8,7 млн туристов, из которых 5,6 млн были внутренними.

Несмотря на то, что эвакуация такого количества человек может показаться чрезмерной, Вьетнам лидирует среди стран мира, которые лучше остальных справляются с пандемией. Страна выбрала агрессивную стратегию проверки пассажиров в аэропортах и строгую программу карантина и мониторинга.

Во Вьетнаме не было зарегистрировано смертельных случаев от COVID-19, а заразились вирусом всего лишь 420 человек.

После трехнедельного общенационального карантина Вьетнам в конце апреля отменил правила социального дистанцирования. Предприятия и школы снова заработали, а жизнь начала возвращаться в привычное русло.

Напомним, Испания снова вводит ограничения из-за новой волны коронавируса. Правительство Каталонии закрывает все ночные клубы и бары, чтобы предотвратить передачу вируса среди более молодого населения.