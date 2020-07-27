В США вакцину от COVID-19 проверят на 30 тысячах добровольцев

Американская компания Moderna Inc. надеется, что к концу года сможет подтвердить эффективность своей разработки.

В понедельник, 27 июля, началось крупнейшее в мире исследование вакцины против COVID-19, разработанной американской биотехнологической компанией Moderna Inc. Об этом сообщает AP.

Вакцина разрабатывалась при участии Национальных институтов здоровья США. Пока нет гарантии того, что вакцина будет эффективна, но результаты предыдущих испытаний обнадеживающие.

В финальном испытании вакцины примут участие 30 тыс. добровольцев. Участники эксперимента не будут знать, вкололи им настоящую вакцину, или же плацебо. После двух доз препарата ученые будут наблюдать за тем, в какой группе окажется больше зараженных, когда добровольцы займутся своей повседневной жизнью.

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В Moderna Inc. сообщили, что вакцина была разработана в Саванне, штат Джорджия, на первой экспериментальной площадке, среди 70 подобных, открытых по всей стране.

Несколько других вакцин, созданных Китаем и Оксфордским университетом Британии, также уже проходят испытания, но в меньших масштабах.

Если финальные испытания завершится успешно, то пройдут еще месяцы пока заключительные результаты поступят в Moderna Inc. и Оксфордский университет.

"Мы оптимистично осторожны и надеемся, что вакцина сработает, и тогда к концу года появятся данные, подтверждающие ее эффективность", – заявил президент компании Moderna Стивен Хоге.

Ранее в ВОЗ заявляли, что вакцинация от коронавируса начнется не раньше 2021 года. В разработке вакцин от COVID-19 достигнут серьезный успех, но нужно еще завершить испытания и обеспечить доступность вакцины.