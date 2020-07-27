В США назвали 21 препарат, который может быть эффективен против коронавируса

На основе этих препаратов могут быть созданы лекарства, которые можно быстро начать использовать при лечении больных COVID-19.

Специалисты Медицинского исследовательского института в США обнаружили 21 препарат, эффективный при борьбе с COVID-19. Выводы их исследования опубликованы в журнале Nature.

Всего исследователи рассмотрели около 12 тыс. препаратов. Выяснилось, что ряд из них способны блокировать коронавирус на ранних стадиях. Из них четыре препарата смогли усилить эффект ремдесивира, который сейчас применяют для лечения COVID-19. Еще два лекарства уже были одобрены американским агентством FDA.

Исследователи отмечают, что типичный срок одобрения нового противовирусного препарата может превышать 10 лет. Для выявленных же в исследовании уже известны фармакологические и человеческие профили безопасности. Это позволит ускорить доклиническую и клиническую оценку этих препаратов для лечения COVID-19.

Напомним, Минздрав Украины расширил перечень лекарственных средств в протоколе лечения коронавируса, включив в него препарат дексаметазон.

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