Статистика коронавируса в мире на 28 июля: количество заболевших в США приближается к 4,5 млн

В мире по состоянию на утро 28 июля зафиксировано 16 644 069 случаев инфицирования коронавирусом при 656 550 летальных исходах и 10 232 051 случае выздоровления. Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

Всего за сутки в мире выявили более 218 352 заболевших коронавирусной инфекцией. Коронавирус обнаружен в 213 странах и территориях.

В США выявлено 4 млн 433 тыс. 410 заболевших (рост за сутки – 61 тыс. 571), скончались 150 тыс. 444 человек (рост за сутки – 596), излечились более 2 млн.

В Бразилии число инфицированных достигло 2 млн 443 тыс. 480 человек, (рост за сутки – 23 тыс. 579), умерли 87 тыс. 679 (рост за сутки – 627), излечилось более 1,66 млн.

На третьем месте по количеству больных остается Индия. Там 1 млн 482 тыс. 503 заболевших. За минувшие сутки число больных увеличилось на 46 тыс. 484 человека. Всего в стране 33 тыс. 448 летальных исходов (рост за сутки - 636) и 953 тыс. 189 случаев выздоровления.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что при реалистичном сценарии люди начнут получать вакцину не раньше первой половины следующего года. Об этом сказал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.