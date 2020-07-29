Статистика коронавируса в мире на 29 июля: за сутки число заболевших выросло на четверть миллиона

29 июля – 231-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском Ухане и 141-й – с дня объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным на среду, 29 июля, в мире зарегистрировали более 248 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

Больше всего новых случаев зафиксировали в США – 64,5 тысяч.

В Индии заболели около 50 тысяч, в Бразилии – более 41 тысячи, в Колумбии – более 10 тысяч. Жертвами коронавируса в этот день стали 5559 больных.

Всего за время пандемии в мире обнаружили 16 миллионов 883 тысяч случаев заболевания. От осложнения болезни умерли 662 тысячи человек, вылечились – 10 миллионов 446 тысяч.

Напомним, по данным на 28 июля, на первом месте по числу заболевших коронавирусом в мире оставались США, на втором – Бразилия, на третьем – Индия.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что при реалистичном сценарии люди начнут получать вакцину не раньше первой половины следующего года. Об этом сказал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.