Задержание боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси: Россия отрицает, в Украине плодятся слухи

Пока официальные лица в России опровергают новость о задержании в Беларуси целого подразделения ЧВК Вагнера, официальные лица Украины, по сообщениям ряда СМИ, уговаривают Беларусь отдать ряд задержанных, которых у разыскивают за участие в войне на Донбассе.

В России на новость о задержании 33-ех боевиков отреагировал замглавы комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин. "Я убежден в том, что это не соответствует действительности", – сообщил Швыткин российскому "Интерфаксу".

"Я думаю, что Лукашенко просто-напросто впервые столкнулся с реальной конкуренцией со стороны других претендентов. Полагаю, что действительно к нему есть вопросы со стороны населения республики, но мы всегда подчеркивали, что это внутренние дела Белоруссии, дело белорусского народа. Мы готовы работать с любым президентом, которого изберет белорусский народ", - сказал зампред оборонного комитета.

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При этом боевик Захар Прилепин заявил URA.RU, что среди задержанных россиян в Белоруссии есть наемники, которые служили с ним на Донбассе.

"Есть там два или три бойца из моего батальона. Собственно, если не десятки, то сотни людей работают в ЧВК и участвуют в боевых конфликтах", – объяснил Прилепин.

Как сообщает Telegram-канал "Легитимный", ссылаясь на свой источник в Офисе Президента: "МИД Украины готовит запрос в Беларусь по выдаче некоторых личностей из 32-х "ЧВКшников", которых сегодня задержало КГБ в Минске. Многие из задержанных воевали на стороне ЛДНР против ВСУ".

В подтверждение этому, Telegram-канал "Резидент" публикует информацию от собственного источника в ОП, что Глава Офиса Президента Андрей Ермак введет переговоры с Главой Администрации Президента Республики Беларусь Игорем Сергиенко. "Наша страна настаивает на выдаче солдат ЧВК Вагнер", - сообщает источник Telegram-канала.

Напомним, сегодня ночью, 29 июля, белорусские силовики задержали 32 боевика иностранной частной военной компании Вагнера под Минском, и еще одного – на юге страны. Как выяснилось, все задержанные – граждане РФ.