В СК Беларуси связали задержание "вагнеровцев" с оппонентом Лукашенко

В Беларуси заподозрили боевиков ЧВК Вагнера в связях с блогером Тихановским, которого обвиняют в подготовке массовых беспорядков.

Следком Беларуси возбудил в отношении блогера Сергея Тихановского ряд уголовных дел и связывает задержание наемников ЧВК Вагнера с организацией им массовых беспорядков.

Об этом сообщает БелТА.

"В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.130 Уголовного кодекса Республики Беларусь по фактам совершения умышленных действий, направленных на возбуждение иной социальной вражды, призывов к совершению насильственно-агрессивных действий по отношению к сотрудникам правоохранительных органов. Кроме того, в отношении Н. Статкевича, С. Тихановского и иных лиц возбуждено уголовное дело по факту приготовления к массовым беспорядкам по ст.13 ч.2 ст. 293 Уголовного кодекса Республики Беларусь", – сказано в сообщении.

6 мая Тихановского задержали под Могилевом. Из-за 15-дневного ареста за участие в пикете против проведения парада 9 мая блогер не мог самостоятельно подать заявку в Центризбирком и поэтому кандидатом в президенты вместо него зарегистрировалась его жена Светлана Тихановская.

Напомним, 29 июля под Минском были задержаны 32 россиянина, которые проживали в санатории "Беларусачка", еще один – на юге Беларуси. По данным КГБ страны, они являются наемниками ЧВК Вагнера. Агентство БелТА обнародовало список имен и даты рождения задержанных. По меньшей мере девять из них фигурируют в черном списке украинского портала "Миротворец" как участники военного конфликта на Донбассе.

По данным украинского МИДа, часть задержанных имеют украинское гражданство. В СНБОУ заявили, что будут требовать их экстрадиции.

30 июля в Беларуси сообщили, что в отношении задержанных возбудили дело о подготовке теракта, и они уже начали давать показания. Предположительно, в страну прибыли около 200 боевиков, силовики ведут их поиски.