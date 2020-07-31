Акция проводилась в поддержку оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской и ее соратниц, Марии Колесниковой и Вероники Цепкало.

Рекордный по численности митинг состоялся в Минске в поддержку оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. В четверг вечером в парке на площади Бангалор собралось, по разным оценкам, от 35 до 60 тыс. протестующих.

Об этом передает ВВС.

Мероприятие стало самой массовой разрешенной акцией белорусской оппозиции за последние 20 лет. Проведение митинга было согласовано властями, мероприятие прошло мирно. К месту его проведения полиция пропускала людей через турникеты, у входа на акцию участников досматривали.

Как сообщили в правозащитном центре "Весна", через турникеты прошли 63 тыс. человек. По другим же данным, на площади присутствовали 35 тыс. митингующих.

Светлана Тихановская со сцены обратилась к сторонникам, раскритиковав белорусскую власть за жестокость при разгоне предыдущих оппозиционных акций.

"Люди, которые хотят достойной жизни, – не преступники. Это наш народ. Народ, который хочет мирной смены власти. Пожалуйста, не идите против своей совести, не идите против своего народа", – призвала людей Тихоновская.

Завершился митинг в 22.00. Никого из участников акции не задержали. Автозаки полиции, стоявшие неподалеку, разъехались после того, как площадь опустела.

Общественные активисты считают, что этот митинг стал рекордным для Беларуси. Последний раз столько людей собиралось в Минске на Марш свободы в 1999 году. Тогда на площади зафиксировали около 40 тыс. человек.

Светлана Тихановская – жена политического узника Беларуси Сергея Тихановского. Она решила идти в политику после того, как ЦИК Беларуси запретил сбор подписей в поддержку ее мужа как кандидата в президенты. До этого Тихановская была обычной домохозяйкой.

Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко призвал силовиков не допустить во время предвыборной президентской кампании проведение несанкционированных митингов, намекнув на Майдан в Украине. Он заявил, что не допустит в стране майданов.