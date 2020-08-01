Путин подписал закон о запрещении публиковать материалы о ФСБ без согласования с ведомством

Теперь для публикации информации о спецслужбе необходимо получить разрешение ее руководства

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает распространять материалы о Федеральной службе безопасности (ФСБ) без разрешения руководства ведомства.

Закон опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации России.

В документе идет речь о соблюдении профессиональной тайны действующими и уволенными из ФСБ сотрудниками.

В самом законе указано, что "профессиональная тайна не содержит государственную или иную охраняемую законом тайну", но ее разглашение или распространение "может создать угрозу" безопасности ФСБ или "нанести ущерб их репутации".

Теперь перед публикацией информации, которая содержит профессиональную тайну, она должна проходить "экспертную оценку" в ФСБ. В обратном случае, ее распространение запрещено. Перечень информации и порядок проведения такой оценки должно будет утверждать руководство ФСБ.

Напомним, в Севастополе сотрудники ФСБ задержали военнослужащего Черноморского флота России по подозрению в работе на украинскую разведку. В отношении него возбуждено уголовное дело о государственной измене.