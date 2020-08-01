Трамп опубликовал декларацию о доходах. За минувший год он заработал более $440 млн

Больше всего прибыли американскому лидеру принесли резиденция Мар-а-Лаго в штате Флорида, курорт Trump National Doral Miami и отель Trump International Hotel в Вашингтоне.

Сумма доходов американского президента Дональда Трампа в 2019 году составила не менее $446 млн. Об этом свидетельствует финансовая декларация о доходах главы Белого дома, которую разместило бюро по вопросам этики при правительстве США на своей странице в Twitter.

Больше всего прибыли американскому лидеру принесли резиденция Мар-а-Лаго в штате Флорида, курорт Trump National Doral Miami и отель Trump International Hotel в Вашингтоне.

Резиденцию Мар-а-Лаго использовали для встреч на высшем уровне – она принесла Трампу $21,4 млн (в 2018 году – $22,7 млн). Заработок от курорта в Майами, где должен был пройти саммит лидеров стран G7, составил $77,2 млн ($75,9 млн). Сумма доходов от отеля Trump International Hotel в Вашингтоне составила $40,5 млн ($40,8 млн).

Отметим, президент Беларуси Александр Лукашенко задеркларировал 117 068 рублей зарплаты за прошлый год. Сведений о недвижимом имуществе или акциях в декларации у Лукашенко нет.