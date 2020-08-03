Общественный транспорт не так сильно способствует распространению коронавируса, как считается, – NYT

Если транспорт не переполнен, а пассажиры в масках, то скорость распространения коронавируса не увеличивается.

Исследования, проведенные транспортными управлениями в разных странах, позволяют сделать вывод, что общественный транспорт сам по себе не представляет опасности с точки зрения распространения COVID-19, пишет The New York Times (NYT).

Издание опросило транспортные управления нескольких крупных городов, которые уже сняли жесткие карантинные ограничения. Так, в Париже ни один из 386 очагов инфекции, выявленных в период с начала мая по середину июля, не был связан с общественным транспортом города. К аналогичному выводу пришли власти в Австрии и Японии.

Причинами относительной безопасности транспорта называют то, что люди в нем мало разговаривают.

Карантинные ограничения, введенные в городах, привели к тому, что людей в транспорте сейчас заметно меньше, чем до пандемии. Так в Пекине количество пассажиров в метро составляет 59% от до пандемического уровня, в Токио – 63%, в Берлине количество пассажиров в автобусах и метро – от 60 до 70%, в Париже в метро – 45%. Это облегчает поддержание некоторой социальной дистанции.

Кроме того, люди находятся в поездах или автобусах в течение относительно короткого промежутка времени, по сравнению с ежедневной работой в офисе или походом в бар. В поездах нью-йоркского метро воздух, циркулирующий через вагон, заменяется свежим не менее 18 раз в час. Это намного выше, чем рекомендуемые скорости воздухообмена в ресторанах, где рециркулируемый воздух заменяется от восьми до 12 раз в час, или в офисах, где он заменяется от шести до восьми раз в час.

При NYT отмечает, что делать окончательные выводы о безопасности общественного транспорта пока рано, так как даже в мегаполисах пассажиропоток в транспорте все еще намного ниже значений, отмечавшихся до пандемии. Кроме того, безопасность поездки на общественном транспорте может быть гарантирована только при условии, что пассажиры будут носить маски.

Напомним, в мире по состоянию на утро 3 августа было зафиксировано 18 236 072 случаев коронавируса. За минувшие сутки было зафиксировано 217 901 новое заболевание. За все время 692 809 случаев COVID-19 оказались летальными. 11 445 982 человека вылечились от коронавируса.