Ученые заявили об опасности политического давления в деле разработки вакцины от коронавируса

Специалисты, работающие над проектом Warp Speed ("Сверхсветовая скорость", проект правительства США по созданию вакцин против коронавируса), опасаются, что постоянное политическое давление и требование сделать вакцину доступной для широкой публики уже в октябре текущего года приведут к тому, что полученный препарат не будет безопасен и эффективен. Об этом написала The New York Times.

Проект был начат в апреле. К нему привлечены несколько фармацевтических компаний, в разработке находятся несколько препаратов. Правительство предоставило миллиарды долларов фармацевтическим и биотехнологическим компаниям, оказало материально-техническую поддержку и сократило волокиту.

Ученые и сторонние эксперты говорят не только о постоянном желании администрации президента Трампа получать хорошие новости о проекте. Велики и ожидания общественности, которая с нетерпением ждет от ученых волшебной палочки, способной справится с пандемией.

По их словам, на Управление по надзору за качеством продуктов питания и лекарственных препаратов (FDA) оказывается давление, с тем чтобы оно выдало так называемую чрезвычайную лицензию на использование вакцины до 4 ноября, то есть до дня президентских выборов. Сам Трамп регулярно обращается к этой теме в своих твитах, говоря о "рекордной скорости" создания вакцины и о том, что он "надеется на FDA в этом вопросе".

Зять президента и старший советник Джаред Кушнер, который помогает руководить кампанией по переизбранию Трампа, является постоянным участником заседаний совета, созданного для наблюдения за усилиями по вакцинации.

"Много людей обеспокоены тем, что администрация может вмешаться, взять две или три вакцины и сказать: "Мы протестировали эти вакцины на нескольких тысячах человек, все кажется нормальным, и мы намерены начать их применять", – сказал один из членов наблюдательного совета по вакцинам при FDA Пол Оффит.

Ученые напоминают, что одобрение вакцин гораздо более ответственная задача, чем обычных терапевтических средств. Вакцины будут вводиться миллионам здоровых людей. Это означает, что даже редкие побочные эффекты могут затронуть гораздо больше людей, чем лекарство, которое лечит конкретную болезнь.

Напомним, о готовности вакцины заявил первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов. По его словам, у всех добровольцев-военнослужащих образовался иммунитет к COVID-19, их самочувствие оценивается как нормальное.

Заместитель главы Всемирной организации здравоохранения по программам Сумия Сваминатан считает, что массовая вакцинация от COVID-19 может начаться в середине 2021 года