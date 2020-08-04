Беларусь объявила о военных сборах возле границы РФ на второй день после выборов

Беларусь проведет военные сборы резервистов в Витебской области, которая граничит со Смоленской и Псковскими областями России 11 августа, на второй день после выборов президента Беларуси.

Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Беларуси Наталья Гаврусик, сообщает Интерфакс-Запад.

Ранее в беларусских Telegram-каналах появилась информация о рассылке повесток военнообязанным.

По словам Гаврусик, подготовка военнообученного резерва на сборах – процесс непрерывный и нынешний сбор является плановым.

"Военнообязанные постоянно призываются на сборы разной продолжительности в течение года. Такие сборы проходят и в августе. В Витебской области они начнутся 11 августа", – сообщила она.

Напомним, Лукашенко заявил, что Россия поменяла братские отношения с Беларусью на партнерские. "Россия всегда была, есть и будет нашим ближайшим союзником, кто бы ни был у власти в Беларуси или в России. Это непреодолимый фактор, это глубоко внутри наших народов. Даже несмотря на то, что братские отношения с нами поменяла на партнерские. Напрасно", – сказал он.

Скандально известный российский политик Владимир Жириновский призвал Лукашенко снять свою кандидатуру с президентских выборов. "Власть – это надолго. Дорожка, самолеты, почетный караул, и все кланяются... Это самый страшный наркотик. Лукашенко не может оторваться", – сказал Жириновский.

Отметим, белорусские власти на прошлой неделе сообщили о задержании 33 россиян, которые, по их сведениям, являются боевиками ЧВК Вагнера. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. Выборы президента в стране назначены на 9 августа.