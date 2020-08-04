Оператор "Северного потока – 2" стал платить лоббистам в США в два раза больше

Компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором строительства газопровода, потратила на лоббирование в США за полгода $1,69 млн.

Оператор заплатил лоббистам в BGR Group, Roberti Global LLC и Sweeney & Associates в общей сложности $1,69 млн в первой половине этого года, согласно отчетам Сената США. Это более чем вдвое больше, чем за тот же период год назад, и больше чем за весь 2018 год – первый полный год, когда проект лоббировали в Вашингтоне, сообщило Reuters.

С кем конкретно встречаются лоббисты, остается загадкой, поскольку они не зарегистрированы в Министерстве юстиции в соответствии с законом о регистрации иностранных агентов (FARA), принятым в 1938 году. Согласно FARA, лоббисты должны раскрывать информацию о каждой встрече с официальными лицами США вместе с материалами, которые они распространяют.

Вместо этого лоббисты Nord Stream 2 зарегистрировались в соответствии с законом о раскрытии информации о лоббировании 1995 года, который внес поправки в FARA, разрешив лоббистам иностранных компаний или частных лиц сообщать гораздо меньше информации, если их работа не предназначена для выгоды иностранного правительства.

Информация о лоббистах газопровода не раскрывается. Это стало возможным потому, что они зарегистрировались по закону о раскрытии информации 1995 года. Он разрешает разглашать меньше сведений, чем закон 1938 года о регистрации иностранных агентов.

Неназванный чиновник администрации президента США сказал Reuters, что не согласен с такой трактовкой, так как Москва с помощью строительства газопровода продвигает свои национальные интересы.

Напомним, США пытаются остановить строительство "Северного потока – 2" с помощью санкций против компаний, которые участвуют в реализации проекта. Из-за этого сроки строительства значительно отодвинулись. В ЕС выступают против санкций США.

"Газпрому" осталось проложить 6% трубопровода. В Кремле разрабатывают стратегию и придумывают способы, как завершить строительство газопровода в обход новых американских санкций.