Ефремов заявил, что не может признать вину в ДТП, так как ничего не помнит

А адвокат актера говорит о фальсификации доказательств

Актер Михаил Ефремов заявил, что ничего не помнит о смертельной аварии в Москве и не может признать вину.

Об этом сообщает ТАСС.

"Как я могу признать свою вину, когда ничего не помню?" – говорит Ефремов на суде.

"Мы даже просим суд помочь нам. Может, Ефремов в ходе заседания вспомнит все события той ночи", – заявил его адвокат Эльман Пашаев.

Он сообщил о фальсификации доказательств представителями потерпевших.

"В настоящее время мной получена достоверная информация о фальсификации доказательств представителями потерпевших. В частности, о том, что они собираются привлечь к суду не допрошенного на следствии свидетеля. Также мы проинформированы о том, что сторона потерпевших собирается привлечь нескольких лжесвидетелей, якобы видевших Ефремова за рулем машины в момент и сразу после аварии", – сообщил Пашаев.

Напомним, 8 июня около 23:00 в центре Москвы российский актер Михаил Ефремов в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил ДТП. Водитель фургона, в который влетел Ефремов, 53-летний сотрудник службы доставки Сергей Захаров, умер в больнице.

9 июня Таганский районный суд Москвы отправил артиста Ефремова под домашний арест до 9 августа. Он отказался признавать вину в смертельном ДТП.

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев подтвердил отказ своего подзащитного от признания вины. Недавно Ефремов заявил в суде, что он не актер, а индивидуальный предприниматель.