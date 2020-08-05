Получал удовольствие. Француз позвонил в полицию 841 раз за 3 дня, оскорбляя правоохранителей
При задержании он признался, что повторил бы все это еще раз.
Во Франции задержали молодого человека, который в течение трех дней звонил в местные полицейские участки и оскорблял правоохранителей матерными словами. Всего 19-летний француз совершил 841 звонок, а когда его задержали, сказал, что с удовольствием повторил бы это еще раз.
Об этом сообщает Le Parisien.
Звонки получили 21 отделение полиции и жандармерии региона Иль-де-Франс. Словарный запас молодого француза был предельно кратким, он попросту матерился.
После задержания француз сказал, что вообще не жалеет о содеянном, а во время общения с полицейскими по телефону получал истинное удовольствие.
Психиатрическая экспертиза признала молодого человека вменяемым. Его взяли под стражу, а его дальнейшую его судьбу решать суд.
Отметим, в МВД Украины хотят увеличить штрафы за оскорбления полицейских.