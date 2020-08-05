Взрывы в Бейруте. Погибших уже 135, пострадавших больше 5 тысяч

Число погибших в результате взрыва во вторник увеличилось с 100 человек до 135.

Об этом сообщил министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан.

"К сожалению, число пострадавших увеличивается. Раненых уже 5000 человек, им оказывается помощь как в столице, так и за ее пределами", – сказал он, уточнив, что еще десятки человек после взрывов считаются пропавшими без вести.

Напомним, 4 августа в порту столицы Ливана Бейрута произошел мощный взрыв. Порт Бейрута уничтожен полностью, от взрыва пострадала половина городских построек. Выбиты стекла и витрины не только в прилегающих к порту кварталах, но и в радиусе 20 км. Взрывную волну ощутили даже на Кипре – примерно в 200 км от Бейрута.

Одной из жертв стал известный ливанский политик, генеральный секретарь право-христианской партии "Катаиб" Низар Наджарян. Изначально количество погибших достигло 100 человек, еще 4000 получили ранения. Кроме того, Бейрут объявили зоной бедствия.