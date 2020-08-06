В США назначили награду в $ 10 млн за информацию о вмешательстве в выборы

В Кремле посчитали, что сайт Госдепа ляжет от доносов на соседей.

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что власти США готовы заплатить $ 10 млн за информацию о людях, которые по заданию других государств попытаются вмешаться в американские выборы через компьютерные сети.

Об этом говорится на сайте Госдепартамента США.

"Программа Госдепа "Вознаграждение за правосудие" предлагает вознаграждение в размере до $ 10 млн за информацию, которая поможет установить личность или местонахождение любого человека, который, действуя по указанию или под контролем иностранного правительства, вмешивается в выборы в США, принимая участие в преступной кибератаке", – сказал Помпео.

Глава Госдепартамента США также сообщил, что в ближайшее время будет опубликован специальный отчет о российской программе дезинформации и пропаганды. По его словам, особое внимание в документе, подготовленном Центром глобального взаимодействия Госдепартамента, будет уделено прокси-сайтам.

В Кремле отреагировали на заявление Госдепа.

"Каждому (награду в $10 млн)?!! Сейчас сайт Госдепа ляжет от доносов на соседей", – написала представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook.

Как сообщала американская пресса, Россия провела спецоперацию, чтобы переложить ответственность за свое вмешательство в выборы президента США в 2016 году на Украину.