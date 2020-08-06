В России за пять лет под бульдозер отправили 36 тыс. тонн санкционных продуктов питания

Продовольственное эмбарго было введено 6 августа 2014 года против стран, которые ввели или поддержали антироссийские санкции.

На утилизацию было отправлено 34,9 тыс. т продукции растениеводства и 1,2 тыс. т – животноводства. Такие данные Россельхознадзора приводит агентство "Интерфакс".

Запрещенная продукция растительного происхождения в страну в основном поступала под видом кофе, пиломатериалов, оборудования и др. Ее привозили через страны-члены Евразийского экономического союза (Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию).

Для продукции животноводства использовались несколько схем поставок: ложный транзит, ввоз продукции под видом "товаров прикрытия", реэкспорт мяса и сыра неизвестного происхождения, поставка продукции в сопровождении фальсифицированных ветеринарных сертификатов.

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Уничтожение "санкционной" продукции проводится с 6 августа 2015 года. Запрет же на ее ввоз введен 6 августа 2014 года против стран, которые ввели или поддержали антироссийские санкции. Сначала он действовало в отношении продукции из США, стран ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. 13 августа 2015 года в список были включены присоединившиеся к антироссийским санкциям Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, с 1 января 2016 года – Украина.

Сначала запрет был введен на один год. Потом его стали регулярно продлевать на следующий год.

Первоначально под запрет попали мясо и мясная продукция, молоко и молочная продукция, рыба и рыбная продукция, овощи и фрукты. С октября 2017 года запрещено ввозить живых свиней, субпродукты и жир животных, животное масло.