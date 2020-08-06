На пляже в США полицейские задержали женщину за то, что она была в бикини
Согласно муниципальному кодексу Миртл-Бич, обнажать ягодицы в общественном месте незаконно.
На пляже Миртл-Бич в Южной Каролине полиция задержала женщину и надела на нее наручники за то, что она была в бикини. Об этом сообщает телеканал Fox News 8.
Полиция приехала на пляж по вызову отдыхающей там же женщины.
Инцидент произошел с известной акробаткой Сэм Пандой. Полицейские попросили ее покинуть пляж за нарушение "постановления о стрингах", утверждая, что она находится в непристойном виде в общественном месте.
Сама Панда удивилась этому, заявив, "я не голая".
В соцсетях опубликовали видео, на котором полицейские надели на нее наручники, а потом принялись обсуждать ее купальный костюм.
Согласно муниципальному кодексу Миртл-Бич, обнажать ягодицы в общественном месте незаконно.
"Незаконным является намеренное появление любого человека в любом общественном месте в такой одежде, которая показывает мужские или женские гениталии, лобковую область, волосы на лобке, ягодицы, анус, вульву или любую часть женской груди”, – говорится в тексте кодекса.
После того, как полицейские проинформировали Панду о кодексе и она согласилась в дальнейшем соблюдать его требования, ей разрешили покинуть пляж без дальнейших инцидентов.
Напомним, британка Руби Вонг из Ливерпуля поделилась снимком в бикини в соцсетях и была замечена модельным агентством. Теперь она зарабатывает тысячи фунтов стерлингов в неделю.