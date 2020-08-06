На пляже в США полицейские задержали женщину за то, что она была в бикини

На пляже Миртл-Бич в Южной Каролине полиция задержала женщину и надела на нее наручники за то, что она была в бикини. Об этом сообщает телеканал Fox News 8.

Полиция приехала на пляж по вызову отдыхающей там же женщины.

Инцидент произошел с ​​известной акробаткой Сэм Пандой. Полицейские попросили ее покинуть пляж за нарушение "постановления о стрингах", утверждая, что она находится в непристойном виде в общественном месте.

Сама Панда удивилась этому, заявив, "я не голая".

В соцсетях опубликовали видео, на котором полицейские надели на нее наручники, а потом принялись обсуждать ее купальный костюм.

Согласно муниципальному кодексу Миртл-Бич, обнажать ягодицы в общественном месте незаконно.

"Незаконным является намеренное появление любого человека в любом общественном месте в такой одежде, которая показывает мужские или женские гениталии, лобковую область, волосы на лобке, ягодицы, анус, вульву или любую часть женской груди”, – говорится в тексте кодекса.

После того, как полицейские проинформировали Панду о кодексе и она согласилась в дальнейшем соблюдать его требования, ей разрешили покинуть пляж без дальнейших инцидентов.

Напомним, британка Руби Вонг из Ливерпуля поделилась снимком в бикини в соцсетях и была замечена модельным агентством. Теперь она зарабатывает тысячи фунтов стерлингов в неделю.