Статистика коронавируса в мире на 6 августа: в США 5 млн случаев

717 687 случаев COVID-19 в мире оказались летальными. Еще 12 358 383 людей в мире вылечились от коронавируса.

В мире по состоянию на утро 7 августа было зафиксировано 19 259 391 случай коронавируса. За минувшие сутки было зафиксировано 281 002 новых заболеваний. Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

Из 19 млн случаев коронавируса во всем мире, 717 687 случаев COVID-19 оказались летальными. Еще 12 358 383 людей в мире вылечились от коронавируса.

Пока в мире по количество заразившихся лидирует США, где за все время пандемии заболели 5 032 179 человек. На втором месте находится Бразилия с 2 917 562 больных COVID-19. Индия занимает третье место среди стран мира с 2 917 562 заболевших коронавирусом.

На четвертом месте находится Россия с 871 894 заболевших коронавирусом.