Обвиняемые в суд доставлены не были, заседание проходило по видеосвязи.

Суд Центрального района Минска назначил десять суток ареста звукорежиссерам Кириллу Галанову и Владиславу Соколовскому, которые 6 августа на митинге в поддержку действующей власти включили песню Виктора Цоя "Перемен". Об этом сообщает Радыё Свабода.

Одного из них, Кирилла Галанова, задержали сразу после акции. Позже стало известно, что он находится в Центре изоляции правонарушителей (ЦИП) белорусской столицы.

О судьбе Соколовского сначала не было известно. По информации Intex-press, он также был задержан сотрудниками милиции.

Обвиняемые в суд доставлены не были, заседание проходило по видеосвязи.

"В присутствии большого количества людей он сознательно сорвал запланированный праздничный концерт... Включена музыкальная композиция, не соответствующая формату мероприятия. Он не отреагировал на замечания. Он проявил явное неуважение к обществу", – говорится в тексте протокол на Галанова.

Суд признал двух мужчин виновными в совершении правонарушений по статьям кодекса Беларуси об административных правонарушениях "мелкое хулиганство" и "неповиновение требованию должностного лица".

Напомним, 6 августа на провластный митинг "День открытых дверей учреждений дополнительного образования" пришли сторонники Светланы Тихановской – соперницы Александра Лукашенко на выборах президента.

Звукорежиссеры Владислав Соколовский и Кирилл Галанов, которые работали за звуковым пультом, включили песню "Перемен!" Виктора Цоя и группы "Кино". Собравшиеся скандировали "Жыве Беларусь!" и "Уходи!". Исполнение песни прервал человек в штатском, который выдернул из динамика шнур.