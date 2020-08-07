Украинцы должны покинуть Румынию до 12 августа, чтобы не попасть под коронавирусные санкции

А после возвращения из Румынии нужно отправиться на самоизоляцию.

Иностранцы, которые не покинули территорию Румынии в условиях пандемии COVID-19, должны это сделать до 12 августа, тогда власти этой страны к ним не будут применять санкции или ограничительные меры. Об этом сообщило посольство Украины в Румынии.

С 27 июля Румыния входит в "красный" список украинского Минздрава. Это означает, что украинцы, после возвращения из Румынии, обязаны находиться 14 дней в изоляции по заявленному ими адресу, или в обсервации в специальных заведениях.

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Напомним, Румыния до 15 августа продлила запрет на въезд иностранцам. Но из запрета есть исключения, и транзит разрешен.

Харьков попал в "красную" зону карантина на интерактивной карте Центра общественного здоровья. Ранее город находился в "зеленой" зоне. Луцк и Тернополь, которые в течение недели были в "красной" зоне и не хотели усиливать карантин, оказались в "оранжевой" и "зеленой" зоне соответственно. Новое зонирование вступит в силу с понедельника, 10 августа.