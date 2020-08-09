В Беларуси пропал доступ к сайтам крупнейших СМИ страны.

После окончания голосования на участках в день выборов президента Беларуси, на улицы городов страны начали выходить люди.

Как сообщает Telegram-канал NEXTA, огромная колонна минчан собралась у проспекта Победителей. У стены люди скандируют: "Лукашенко Уходи!".

А около Дворца Спорта люди пошли в атаку на ОМОН с криками "Мы сильнее!".

Как передает TUT.by очевидцы на месте событий говорят, что в районе проспекта Победителей в Минске правоохранители используют светошумовые гранаты. Некоторых протестующих задержали, но активисты ринулись их отбивать.

Люди кричат: "Уходи!", "Наш дом - Беларусь!". Гул стоит по всему проспекту.

Как сообщает Onliner, у Стелы силовики готовятся к массовому разгону. Сюда прибыл ОМОН, экипированный шлемами, жилетами и прочими спецсредствами. Протестующие также прибывают и держатся в цепи.

МБХ сообщает, что в центре Минска, автозак въехал в толпу.

"Один человек без сознания, в крови. Его пытаются реанимировать медики", - передает корреспондент издания. Он уточнил, что одного человека уже забрала реанимация, но есть еще пострадавшие.

В это вркмя в Минске с другой стороны Стелы тысячи минчан зажгли фонари!

Telegram-канал NEXTA передал, что в городе Лида ОМОН опустил щиты! Люди аплодируют и кричат "Верым! Можам! Пераможам! В Барановичах ОМОН отступил против толпы в 8 тыс. человек.

Также сообщается, что в Минске слышны очереди, похоже что используют резиновые пули. В район Стеллы прибыло около 20 спецмашин.

Между тем, на 26 избирательном участке в Копище (Новая Боровая) опубликовали результат голосования, согласно которому Тихановская набрала 90 %. Народ начал скандировать членам избирательной комиссии "Спасибо".

Как сообщает Meduza.io, в Беларуси пропал доступ к сайтам крупнейших СМИ страны.

По состоянию на 21:00 по киевском времени сайты государственного агентства "Белта", крупнейший независимый портал TUT.by, а также такие СМИ как "Наша нива", "Онлайнер", "Белорусский партизан" были неактивны. Кроме того, в Минске была остановлена работа сервисов Uber и "Яндекс.Такси".

Мессенджеры и социальные сети в Беларуси этот день также работали с перебоями.

Напомним, выборы в Беларуси признаны состоявшимися. По состоянию на 12:00 явка избирателей на выборах президента Беларуси составила 54%.

Из-за проведения выборов милицию перевели в усиленный режим работы. Граждан попросили придерживаться "законного порядка", потому что за его нарушение обещают "немедленно реагировать с использованием всех законных полномочий".

К окончанию основного дня голосования на выборах президента Беларуси силовики перекрыли центральную улицу Минска – проспект Независимости.

Согласно первым результатам национального Еxit poll, на выборах президента Белоруси уверенно побеждает действующий президент Александр Лукашенко, набрав 79,7% голосов.

После окончания голосования, противники действующего главы государства Александра Лукашенко призывали граждан через Telegram-каналы выйти на митинги протеста по всей стране.