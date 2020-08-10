Протестующие, собравшиеся вокруг избирательных участков в Беларуси, добиваются обнародования реальных протоколов голосования. Временами это им удается. На других участках члены комиссий сбегают. Иногда через черный ход, а иногда – в сопровождении ОМОНа.

Отдельные избирательные участки в Беларуси сообщают, что согласно реальным результатам выборов президента Беларуси победа досталась оппоненту Александра Лукашенко Светлане Тихоновской.

Об этом сообщает оппозиционный Telegram-канал NEXTA Live.

Так, на 26 избирательном участке в Копище (Новая Боровая) опубликовали результат голосования, согласно которому Тихановская набрала 90 %. Народ начал скандировать членам избирательной комиссии "Спасибо".

Также победу Тихановской зафиксировали в агрогородке Атолино, Минского района. По словам членов местной избирательной комиссии, там Тихановская набрала 1230 голосов, а Лукашенко всего 277.

Один из избирателей продемонстрировал фотографию протокола на избирательном участке №11 в агрогородке Лесной (Минский район).

Как передает Onliner, на участке № 21 в Минске вывесили протокол подсчета голосов. Согласно ему результаты следующие.

Дмитриев – 23 голоса

Конопацкая – 19

Лукашенко – 438

Тихановская – 1725

Черечень – 19

Как сообщает Радыё Свабода, 80% белорусов, зарегистрированных на платформе "Голос" проголосовали за Светлану Тихановскую.

Итоговые результаты "Голоса" с детализацией по участкам будут озвучены после того, как пользователи смогут загрузить фото своих бюллетеней на платформу. Сейчас это сделать трудно, потому что интернет в стране работает с перебоями.

Также штаб Светланы Тихановской сообщил, что она побеждает на 20 участках в Минске и Минском районе Беларуси.

По данным независимых экзитполов за Светлану Тихановскую проголосовали 72,1%, за Александра Лукашенко — 13,7%. Были опрошены 85 500 человек.

Сторонники Тихановской уверены, что ее результат – это даже не выход во второй тур. Это однозначная победа!

Что примечательно, сторонники Тихановской сумели отредактировать страницу в Википедии и назначить кандидата от оппозиции новым президентом Белоруссии.

Правда, победа оказалась недолгой, на момент публикации Александр Лукашенко "возвращён" на пост президента страны.

Вместе с тем, председатель ЦИК Лидия Ермошина озвучила предварительные итоги подсчета голосов в некоторых районах, передает Наша Нива.

"Отчиталось несколько городов и районов. В Минске посчитался Ленинский район, но это без заграничных участков, они приписаны к этому району и должны отчитаться 10 августа к 15 часам. В Ленинском районе приняло участие более 64% избирателей. За Лукашенко проголосовало почти 67%, за Тихановскую – почти 15%, на третьем месте - против всех (8,5%)", – сказала Лидия Ермошина.

В то же время, Telegram-каналы сообщают, что протестующие, собравшиеся под избирательными участками, требуют публикации протоколов с реальными данными выборов.

На участках, где не вывешивают протоколы, члены комиссии просто сбегают. Иногда через черный ход, а иногда – в сопровождении ОМОНа.

На Telegram-канале Мая краiна Беларусь появился призыв к силовым органам страны:

"Силовики! Сейчас критический момент! Примите тот факт, что не будет уже "элегантной победы" нелегитимного главнокомандующего. Уже абсолютно очевиден его крах! УИК один за одним оглашают РЕАЛЬНЫЕ результаты. Ваши соратники в регионах переходят на сторону народа, то есть на сторону правды".

Напомним, выборы в Беларуси признаны состоявшимися. По состоянию на 12:00 явка избирателей на выборах президента Беларуси составила 54%.

Из-за проведения выборов милицию перевели в усиленный режим работы. Граждан попросили придерживаться "законного порядка", потому что за его нарушение обещают "немедленно реагировать с использованием всех законных полномочий".

К окончанию основного дня голосования на выборах президента Беларуси силовики перекрыли центральную улицу Минска – проспект Независимости.

После окончания голосования, противники действующего главы государства Александра Лукашенко призывали граждан через Telegram-каналы выйти на митинги протеста по всей стране.